Астана, 20 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Если правительство Казахстана не может сдержать темпы инфляции в стране, тогда нужно принять меры поддержки населения. Об этом 20 июня в ходе совместного заседания палат парламента республики заявил депутат мажилиса от правящей партии «Нур Отан» Аманжан Жамалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Он отметил, что Нацбанк не дал убедительных разъяснений почему в мае уровень годовой инфляции вырос до 14%. Кроме того, по мнению, депутата данный показатель занижен, так как в методику расчёт роста цен не включены многие виды товаров, которые пользуются спросом у населения.

«Для сдерживания роста цен правительством используется так называемая «оборотная схема», проще говоря, льготное кредитование торговых сетей. На нее потратили 81 млрд тенге, — отметил депутат. — А эффекта нет… цены выросли. Лучше эти деньги раздать напрямую населению, а не торговым сетям».

Жамалов предложил оказывать адресную помощь гражданам, которые относятся к социально незащищённым.