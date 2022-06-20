Москва, 20 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Российские власти не собираются вводить наказание за использование пользователями из РФ сервисов VPN, позволяющим обходить блокировку интернет-ресурсов, но в тоже время и не приветствуют использование таких сервисов. Об этом 20 июня заявил глава российского Минцифры Максут Шадаев.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Также Шадаве уточнил, что ввиду этого те, кто пользуются такими сервисами, сохранят эту возможность.

«Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — добавил глава Минцифры.

Кроме того, он рассказал, что возглавляемое им ведомство отслеживало траффик до начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины и после её начала.

Также Шадаев отметил, что до 24 февраля 2022 года на запрещенные в России американские соцсети приходилось 10−12% от общего траффика, а после этой даты на долю сервисов VPN, помогавших обойти введённые ограничения, стало приходиться лишь 20% от прежнего трафика этих соцсетей.

«То есть 80% просто <…> неудобно переключаться, включать, выключать (VPN). Потом, многие сайты, российские, атакованные из-за рубежа, дают доступ только по российскому IP. И в этом смысле, даже если вы сидите под VPN, хотите зайти на российский сайт, вам говорят, что он недоступен. Вам надо VPN выключить, зайти на сайт, потом включить», — пояснил глава Минцифры.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня стало известно, что операционные системы Windows 11 и Windows 10 стали недоступны для пользователей с российскими IP-адресами на официальном сайте Microsoft.