Чита, 20 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Забайкальском крае, сообщили 20 июня в центре общественных связей ФСБ РФ.

Андрей Стенин ФСБ

Сотрудники ведомства обезвредили и задержали в Чите гражданина России, являвшегося сторонником международной террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина, по данным правоохранительных органов, готовил теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.

После этого он собирался уехать в Сирию для участия в боевых действиях.