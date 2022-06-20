Кострома, , 12:13 — REGNUM В Костромском государственном университете (КГУ) и сельскохозяйственной академии (КГСХ) началась приёмная кампания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромской государственный университет Официальная группа КГУ «ВКонтакте»

В КГУ для абитуриентов открыто 1300 бюджетных мест по 44 направлениям подготовки, в том числе гуманитарным, инженерным и IT-специальностям.

В КГСХ предусмотрено 527 мест с зачислением за государственный счёт, действуют 11 направлений подготовки. В вузе учат на агрономов, строителей, архитекторов, менеджеров и так далее. Подача документов в обоих вузах продлится до 25 июля текущего года.

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