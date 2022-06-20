Таллин, , 11:56 — REGNUM Энергосетевой концерн Эстонии Elektrilevi повысил на 10% плату за свои сетевые услуги. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что концерн был вынужден сделать это после повышения цен на услуги энергосетевым монополистом страны- концерном Elering.

Электричество

Предприятие Elering повысило на 17% стоимость своей услуги с 1 апреля 2022 года. Это изменение означает для Elektrilevi дополнительные расходы в объеме 12,1 млн евро. Как пояснил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм, поскольку на долю услуги передачи основной передающей сети приходится примерно 35% платы за сеть Elektrilevi, это напрямую влияет на общую стоимость сетевой услуги.

Вторая причина изменения цен — подорожание электроэнергии. Электросеть также нуждается в электроэнергии для ежедневной работы, и эти расходы увеличились для Elektrilevi на 48%.

Третьим фактором изменения цен Elektrilevi называет принятую парламентом Эстонии в конце 2021 года поправку к закону о конкуренции, согласно которой сетевые предприятия должны начать выплачивать Департаменту конкуренции 0,2% своего дохода от продаж за осуществляемый надзор, что для Elektrilevi означает выплату в 2022 году более 533 000 евро.