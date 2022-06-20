Мариуполь, ДНР, 20 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Пассажирское судоходство может быть налажено между портами Мариуполя, Крыма и Краснодарского края в 2023 году. Об этом сообщил директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий.

Никита Третьяков ИА REGNUM Корабли в порту Мариуполя

«Вопрос захода в порт Мариуполь судов прорабатывается. Если условия и возможности позволят, то не исключено в 2023 году пассажирское судоходство из Мариуполя в города России», — приводит слова Швацкого ТАСС.

По его словам, Мариупольский порт будет исключительно гражданским. Военные задействованы лишь при разминировании его, освобождении причала и тралении акватории. Швацкий добавил, что раньше из порта Мариуполя отправлялись малые пассажирские суда, например «Кометы», в Новороссийск и Керчь.

«Прорабатывается вопрос, что будет пассажирское судоходство на Крым, Севастополь», — добавил директор администрации порта.