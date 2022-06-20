Сеул, , 11:55 — REGNUM Южная Корея будет активно использовать ядерную энергию для достижения своей цели углеродной нейтральности. Об этом 18 июня сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление представитель Южной Кореи сделал в ходе видеообращения к участникам глобальной климатической встрече, организованной президентом США Джо Байденом.

По словам Хан Док Су, Южная Корея будет активно использовать атомные электростанции в качестве средства энергетической безопасности и углеродной нейтральности.

Напомним, что к 2030 году Южная Корея обязалась сократить объём выбросов парниковых газов на 40% (по сравнению 2018 года) и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

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Премьер-министр отметил, что правительство разработает план правильного сочетания ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии для достижения углеродной нейтральности, а также расширит инвестиции в проекты атомной энергетики и возобновляемых источников энергии.

В 2021 году Южная Корея подписала глобальный пакт о сокращении выбросов метана на 30% к 2030 году.