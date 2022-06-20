Москва, , 11:52 — REGNUM В 2023 году многим российским банкам придется усилить работу по привлечению средств населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала прогнозы главы Сбербанка Германа Грефа о том, что банковский сектор РФ в 2022 останется в убытке.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Действительно, за эти полгода банковский сектор испытывал серьёзные оттоки средств, — констатировала Ермилова. — Кредиты подорожали и перестали быть интересными для населения в прежних объёмах. Был большой отток денег из банковской системы. Конечно, сейчас банки прилагают усилия, чтобы улучшить положение и выйти в ноль. Топовым крупным банкам проще, чем более мелким. Есть вероятность того, что тем банкам, которым не хватит ликвидности, придётся закрыться. В 2023 году банкам надо будет усилить работу по привлечению средств населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова заявила, что в России расширение кредитных возможностей населения выглядит весьма рискованным.

Читайте ранее в этом сюжете: Чем рискует Центробанк РФ, продолжая понижать ключевую ставку?