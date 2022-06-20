Москва, 20 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день нецелесообразно проводить переговоры с США по договору об СНВ-3. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на вопрос РИА Новости.

Kremlin.ru Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III. 2010 г.

«Это будет зависеть от решения президента страны. В свою очередь как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим», — написал Медведев.

Он напомнил, что в 2021 году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная, о чём говорил и президент РФ Владимир Путин, продливший СНВ-3 на пять лет путём обмена нотами с президентом США Джо Байденом: «И это было именно так. А сейчас всё: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку».

Медведев назвал соответствующую возможную инициативу со стороны РФ непродуктивной, опасной и выглядящей как проявление слабости: «Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях. Кстати, ведь есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме — ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало».