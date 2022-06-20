Москва, , 11:50 — REGNUM В России расширение кредитных возможностей населения выглядит весьма рискованным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала высказывание министра экономического развития Максима Решетникова о том, что «страна сползает в дефляционную спираль».

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«Сегодняшняя динамика цен в России — результат сужения спроса из-за уменьшения реальных доходов населения, а также традиционного сезонного падения цен, — сказала Воронкова. — Дополнительные денежные выплаты гражданам в рамках государственной финансовой поддержки несоизмеримы с общим ростом цен, который наблюдался в 2022 году. Например, по сравнению с началом года цены рис выше сегодня почти на треть, на крупу гречневую и чай – примерно на 20%, на лук репчатый – более чем на 80%. Стимулирование использования сбережений и расширение кредитных возможностей населения в результате дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ в этих условиях весьма рискованно с позиций не только устойчивости финансовых организаций, но и понижения уровня жизни».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что если ставку ЦБ РФ продолжат ускоренно снижать, это может негативно отразиться на устойчивости банковских портфелей и привести к кризису доверия в финансовой системе.

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