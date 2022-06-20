Калуга, 20 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Калужской области 332 организации и более трех с половиной тысяч человек принимают участие в разработке Стратегии социально-экономического развития региона до 2040 года, передает 20 июня корреспондент ИА REGNUM с заседания регионального правительства.

Admoblkaluga.ru На стратегической сессии

Решение о разработке документа было принято в 2021 году. К работе над Стратегией социально-экономического развития региона до 2040 года была привлечена команда Центра стратегических разработок «Северо-запад». На данный момент проведена совместная работа с экспертами Центра, представителями органов власти, бизнеса и науки. Первый этап разработки включал в себя подготовку и анализ информации о социально-экономическом развитии Калужской области за прошедшие десять лет. На втором этапе команда Центра «Северо-запад» подготовила проект Стратегии, которая, в том числе, включает расчеты по целевым показателям и стратегические приоритеты развития региона: социальное благополучие, высокотехнологичное лидерство и территориальную пересборку. Для обсуждения основных положений Стратегии был проведен экспертный совет, к работе которого были привлечены пятнадцать ведущих экспертов Российской Федерации в сфере социального, пространственного, промышленного и инновационного развития. Региональные министерства также вносили свои предложения и замечания по проекту в рамках курируемых направлений. На следующем этапе в сети интернет в течение 30 дней будет проходить общественное обсуждение.

Губернатор Владислав Шапша выразил уверенность в том, что жители области примут активное участие в обсуждении Стратегии.

«Будут и критические замечания, и конструктивные. Надо учесть все возможные пожелания направлений развития. Это важно несмотря на то, что некоторые жители области сомневаются в необходимости разработки данного документа, опыт предыдущих лет свидетельствует об обратном», — Владислав Шапша.