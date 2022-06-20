Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростовской области три образовательных учреждения получат около 24 млн рублей из региональной казны. Соответствующее распоряжение подписал донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе главы региона.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Более 18,3 млн рублей получит школа №77 имени Петрушко в посёлке Казачьи Лагери Октябрьского района. Средства направят на закупку инвентаря, оборудования, мебели, пособия для начальной школы, строительство которой началось в 2019 году. Ввести учебное заведение в эксплуатацию планируется этим летом.

Около 2 млн рублей выделено на ремонт музея Неклиновской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени 4-й воздушной Краснознамённой армии.

Почти 3,5 млн рублей выделено на закупку газового оборудования для Солонецкой школы Обливского района.