Джакарта, 20 июня 2022, 11:49 — REGNUM Пять учеников средней школы в Индонезии унесло сильным течением реки Симонис, сообщает CNN Indonesia.
Инцидент произошел днем 19 июня в провинции Северная Суматра. Группа учеников приехала посетить туристический объект Бомара, расположенный на реке Симонис. Пятерых учеников утащило стремительное течение. Увидев инцидент, группа и местные жители попытались спасти пострадавших.
Троих человек удалось спасти, а двое человек числятся пропавшими без вести. Друзья жертв и местные жители пытались обыскать это место вверх по реке.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Индонезии на западе Сулавеси.
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