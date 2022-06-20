Москва, 20 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Московский гарнизонный суд вынес решение по делу бывшего начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана по делу о взятке.

Publicdomainpictures.net Коррупция

Суд вынес решение по уголовному делу о взятке (часть 6 статьи 290 УК РФ) в размере 12 млн рублей.

Подсудимого лишили звания генерал-майора и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По информации следствия, Кобан вымогал денежные средства у руководства АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» (ННИИРТ) за отсрочку исполнения гособорнзаказа в рамках опытно-конструкторской разработки «Мерцание».