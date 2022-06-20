Москва, 20 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки поразили 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град», заявили 20 июня в Минобороны РФ.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

«В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки были поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Куртимовка, Очертино, Тоненькое, Сухая Балка, Новгородское, Майоровка, Отрадовка и Зайцево», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что также было поражено 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях в районах Дзержинска, Новгородское, Николаевка, Ленинское и Зайцево.

В районе населенного пункта Подгорное уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчётами, добавили в Минобороны.