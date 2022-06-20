Москва, , 11:49 — REGNUM Укрепление рубля имеет для российской экономики как положительные, так и отрицательные последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала переживания главы Сбербанка Германа Грефа по поводу «чрезмерного укрепления рубля».

Рубль © ИА REGNUM

«Причина укрепления рубля связана не с экспортом, а с ограничениями поставок в Россию, что приводит к снижению спроса на иностранную валюту со стороны участников внешнеэкономической деятельности, — констатировала она. — Один из основных экономических законов — увеличение спроса ведёт к росту цен и наоборот. Кроме того, снизилось доверие к долларам и евро после заморозки российских активов за рубежом и введения ограничений в отношении российских банков, а кроме того, валютные ограничения в России, несмотря на их последующее снятие, снизили интерес к иностранной валюте в качестве инвестиционных активов».

По ее словам, укрепление рубля имеет и положительные, и отрицательные стороны.

«Так, чем дешевле рубль по отношению к доллару, тем выше таможенная стоимость, а за ней ввозная пошлина и НДС, что положительно влияет на наполняемость бюджета, — отметила Прикладова. — С другой стороны, при ослабленном рубле экспортёры получают большую выручку, что может увеличить прибыль компаний и, следовательно, сумму налогов на прибыль. Но сейчас всё чаще говорится о необходимости ориентирования на внутренний рынок, нежели на экспорт».

Такой подход, по словам Прикладовой, принесёт гораздо больше выгоды хотя бы потому, что произведённая продукция будет реализовываться в России, поэтому компании будут уплачивать НДС в бюджет, а не освобождаться от этого налога, как при экспорте.

«Рубль уже сложно назвать недооценённой валютой. Поскольку сейчас нет прямого регулирования курса российской валюты, что подтверждают и зарубежные издательства, можно заключить, что рынок определяет справедливый курс рубля, а дальнейшая динамика во многом будет зависеть от внешних факторов, в первую очередь ограничений в отношении России, а также инфляционных явлений в США и ЕС», — сказала Прикладова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Домащенко заявил, что российскому бизнесу нужен прогнозируемый курс рубля.

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