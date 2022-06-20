Кызыл, , 11:48 — REGNUM В Туве свёрнуты стационарные койки для больных COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, к 20 июня на амбулаторном лечении остаются четыре пациента.

Ковидный стационар. Тувы Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

При этом, по словам руководителя ведомства Анатолия Югая, в случае необходимости медики готовы в любой момент развернуть койки в боксах Многофункционального медицинского центра с автономными входами.

За прошедшую неделю в регионе выявлено два новых носителя коронавируса. Тем не менее, руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Людмила Салчак призвала не расслабляться и продолжать регулярную дезинфекцию мест массового скопления людей.