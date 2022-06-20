Дубовский район, Волгоградская область, 20 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы после ДТП в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в региональном УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, днём 19 июня водитель КамАЗа при перестроении с полосы разгона, не убедился в безопасности манёвра и задел Hyundai Solaris. От удара легковой автомобиль отлетел к встречному грузовому Mercedes, а затем в Hyundai врезалась «Лада Приора».

С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены водитель «Лады» и его пассажирки в возрасте 29, шести и восьми лет. Госпитализированы также водитель и 54-летний пассажир Hyundai.