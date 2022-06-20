Уфа, , 11:49 — REGNUM 31 соглашение на общую сумму 65 млрд рублей подписали власти Башкирии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 20 июня рассказал первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов на оперативном совещании правительства региона в центре управления Башкирией.

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«Есть также крупные соглашения по линии институтов развития. Так, с корпорацией ДОМ. РФ было подписано соглашение на привлечение средств на более 21 млрд рублей. Соглашение о производстве катодной меди (инвестиционный проект на сумму 13,5 млрд рублей), с белорусским холдингом — на 2,5 млрд рублей. В рамках реализации данного проекта мы ставим себе цель апробировать скорость реализации инвестиционного проекта. Поставлена задача в марте 2023 года выйти на производство продукции», — сообщил Муратов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в декабре 2022 года в Уфе намерены открыть аккредитованную испытательную лабораторию для продукции лёгкой промышленности.

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