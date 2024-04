Оттава, 20 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Редакция портала Screen Rant составила список из десяти игр с онлайн-компонентом, играя в которые, по её мнению, геймеры могут расслабиться, а не вгонять себя в стресс. Статья была опубликована 20 июня на сайте издания.

Игра

Журналисты предлагают желающим расслабиться читателям ознакомиться с таким проектами, как Deep Rock Galactic, No Man’s Sky, Astroneer, Super Animal Royale и Sky: Children Of The Light. В список также попала известная Stardew Valley и такие проекты, как Fallout 76, Black Desert Online, Moon Hunters и Puzzle Pirates. В материале авторы портала объяснили, почему они считают эти многопользовательские игры «наименее стрессовыми».

Напомним, ранее Screen Rant опубликовал список из десяти лучших видеоигр в жанре «реверсивного хоррора». В таких проектах геймерам предлагается выступить в роли монстра, который охотится на людей.