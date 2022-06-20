Москва, , 11:47 — REGNUM Российскому бизнесу нужен прогнозируемый курс рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что экономика РФ может пострадать от так называемой «голландской болезни», когда из-за укрепления рубля все отрасли российской промышленности, кроме добывающей, начнут отставать, а цены расти.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опасения Силуанова обоснованны, так как очевидны сложности с реализацией несырьевого экспорта из РФ, — сказал Домащенко. — Опасность в том, что РФ не сможет быстро заместить импорт критических технологий для сложного производства. Бизнесу нужен прогнозируемый курс валюты. Особенно металлургам, продавцам удобрений и продукции сельского хозяйства. Нужно стабилизировать курс через неявных валютных дилеров. По крайней мере, поддерживать коридор колебаний 10-15% в квартал максимум».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что власти России работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням 70-80 рублей за доллар.

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