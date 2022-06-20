Омск, 20 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Омской области по вине людей произошло ещё два лесных пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в Главном управлении лесного хозяйства (ГУЛХ) региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

По данным ведомства, в большинстве районов Омской области перестал действовать особый противопожарный режим (ОПР). На сегодняшний день ОПР действует лишь в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тевризском, Тарском и Усть-Ишимском районах.

При этом вероятность возникновения лесных пожаров сохранится примерно до середины осени. Жителей региона просят строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

«Практически во всех лесных пожарах нашего региона виноваты люди», — подчеркнули в ГУЛХ.

18 июня по вине людей возник лесной пожар в Одесском районе. В тушении принимали участие пять человек. К вечеру пожар потушили. Ещё один лесной пожар произошёл 19 июня в Омском районе. Причина — неосторожное обращение людей с огнём.

«Это последствия чьего-то отдыха — наши работники нашли на месте возгорания, прямо в лесу, следы недавнего костра», — подчеркнула директор САУ «Омский лесхоз» Нина Уйвари.

По её словам, огонь шёл по берёзовому лесу и мог зайти в растущий рядом бор. Лесхозу удалось спасти сосны. Пожар быстро потушили, огню не дали добраться до рукотворного бора. На тушение ушло 3,5 часа. Пятеро огнеборцев работали с применением трактора, пожарной автоцистерны и автомобиля.

В обоих случаях низовыми беглыми пожарами пройдены лиственные леса, деревья не погибли.

Добавим, 20 июня на большей части территории Омской области прогнозируется третий класс пожарной опасности, в Называевском районе — повышенный четвёртый класс.

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