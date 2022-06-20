Астана, 20 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Доходы населения Казахстана снижаются, что заставляет жителей чаще брать кредиты. Об этом 20 июня в ходе совместного заседания палат парламента республики заявил депутат от правящей партии «Нур Отан» Сергей Карплюк.

Buro-sovetov.ru Долг

«Отсутствие у людей возможности иметь сбережения вынуждает их обращаться за кредитами. В этом плане закредитованность населения может стать серьезной проблемой», — сказал депутат.

Карплюк отметил, что в последнее время доля потребительских кредитов в стране превышает 50%. Он считает это тревожным показателем. Депутат добавил, что рост цен также ведёт к росту кредитной нагрузки на население.

Стоит отметить, что, по последним данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, в стране объём краткосрочных кредитов физических лиц составляет 6,3 трлн тенге (более $14 млрд), из них 546 млрд ($1,2 млрд) — краткосрочные.