Москва, , 11:45 — REGNUM Основным фактором, от которого зависит состояние российского рынка ипотеки, будет развитие льготных программ для населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Елена Мешкова.

Ипотека Pixabay.com

«Представляется, что ситуация на рынке ипотеки будет напрямую зависеть от целого ряда факторов, основными из которых являются общее состояние российской экономики, определенность экономической политики государства и развитие льготных программ для населения. Скорее всего, в текущих условиях население не будет склонно к долгосрочным кредитам, — сказала Мешкова. — На развитие ипотечного кредитования, помимо перечисленных факторов, будет активно влиять, на наш взгляд, политика государства в области регионального развития и малоэтажного строительства. Основная задача — стимулирование более пропорционального развития российских регионов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мешкова рассказала, как будет восстанавливаться российский рынок ипотеки.

Читайте ранее в этом сюжете: В финуниверситете рассказали, как будет оживать ипотечный рынок РФ