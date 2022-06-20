Казань, 20 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Татарии за последние 24 часа подтвердили 68 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 70 человек. По информации общероссийского оперативного штаба на 20 июня, в стационары РТ с ковидом госпитализировали за минувший день 21 пациента.

ИА REGNUM «Красная зона»

Всего в регионе зарегистрировано 152 020 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 147 827 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 32 пациента, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, число новых случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней превысило 3,4 млн, это на 300 тыс. больше, чем неделей раньше. Показатели заболеваемости выросли в полтора раза в Мексике и Колумбии, а в Европе начался резкий рост новых случаев заражения коронавирусом.

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