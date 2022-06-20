Анкоридж, США, , 12:50 — REGNUM Министерство обороны США активизировало 11-ю воздушно-десантную дивизию на Аляске, восстановив её в качестве подразделения ориентированного на Арктику. Предполагается, что формирование будет работать в экстремально низком температурном режиме, чтобы быть готовым к возможным конфликтам. Об этом сообщает американское информационное агентство Business Insider.

Солдаты армии США

«Мы ожидаем, что они будут мастерами своего дела в боевых действиях в Арктике, в экстремально холодных условиях, в горной и высокогорной местности, и мы ожидаем, что они разработают инновационные способы действий в этой среде», — заявил начальник штаба сухопутных войск генерал Дж. Джеймс Макконвилл.

Двумя основными армейскими подразделениями на Аляске являются боевая группа 1-й бригады «Stryker» и группа 4-й воздушно-десантной бригады, которые ранее подчинялись 25-й пехотной дивизии расположенной на Гавайях.

Теперь наряду со штабным подразделением Армии США на Аляске входят в состав 11-й воздушно-десантной дивизии. По словам армейского руководства, реорганизация указывает на арктическую направленность подразделения.

Таким образом, усиление военного присутствия США в Арктике указывает на агрессивную политику в регионе.