Хабаровск, , 11:43 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении директора муниципального унитарного предприятия в Ванинском районе Хабаровского края. По версии следствия, в течении двух лет он предоставлял в бухгалтерию подложные документы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Канистры с топливом wilhei

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Мужчина завышал количество поставляемого топлива для котельной и таким образом смог похитить порядка 22 млн рублей.

Ведётся следствие. Выяснять обстоятельства дела помогают сотрудники управлений ФСБ и МВД России по Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в причинении ущерба более, чем на 12 млн рублей обвинили руководителя ООО «Леспром ДВ». Возбуждённое в отношении него уголовное дело расследовано и будет передано в суд.