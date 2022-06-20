Барнаул, 20 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Посевная кампания, а Алтайском крае подошла к концу. Как сообщает 20 июня министр сельского хозяйства Алтайского каря Сергей Межин, по предварительным данным, плановые показатели на 2022 год хозяйства выполнили, а по ряду культур — перевыполнили. «Яровой сев проведен на площади 4,7 млн. га.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Общая посевная площадь составила 5,3 млн. га, что выше уровня прошлого года на 128 тыс. га. Зерновых и зернобобовых культур посеяли 3,3 млн. га, технических культур — 1,4 млн. га, в том числе масличных культур — 1,37 млн. га, сахарной свеклы – 25,2 тыс. га. В крае ведутся работы по уходу за посевами, борьба с вредителя, болезнями и сорняками», — пояснил министр.

Он также отметил, что осадки, прошедшие по краю в минувшие дни, сыграют положительную роль в развитии сельхозкультур, в том числе кормовых.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 19 июня в столице Алтайского края выпала почти месячная норма осадков — 43 мм (при месячной норме 47 мм).

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