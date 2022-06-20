Краснодар, 20 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки госпитализированы 11 пациентов с заражением коронавирусом, данные опубликованы 20 июня на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 19 июня, сообщалось о 16 попавших в больницу кубанцах с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на территории края подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом — на 41 меньше, чем накануне.

«В Краснодаре заболели пять человек, в Динском районе — четыре, в Армавире, Сочи, Славянском, Темрюкском районах — по одному», — сообщили в региональном оперативном штабе.

В общей сложности в регионе подтверждено 262 249 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после COVID-19 250 862 человека, скончался 10 951 пациент.

В ковид-стационарах на 20 июня находятся 210 человек, пять — в тяжёлом состоянии на ИВЛ.