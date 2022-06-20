Москва, 20 июня 2022, 11:47 — REGNUM Российская высокоточная ракета поразила украинскую станцию управления беспилотными летательными аппаратами в Одесской области. Об этом сообщает 20 июня Министерство обороны России.
Отмечается, что ракета «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» ударила по аэродрому «Арциз» в Одесской области. Удар нанесён в рамках спецоперации на Украине.
«В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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