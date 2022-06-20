Москва, 20 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Российская высокоточная ракета поразила украинскую станцию управления беспилотными летательными аппаратами в Одесской области. Об этом сообщает 20 июня Министерство обороны России.

Mil.ru Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион»

Отмечается, что ракета «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» ударила по аэродрому «Арциз» в Одесской области. Удар нанесён в рамках спецоперации на Украине.

«В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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