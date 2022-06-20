Москва, 20 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины. Об этом сегодня, 20 июня, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

По его словам, также были уничтожено 25 пунктов управления управления ВСУ и 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Конашенков уточнил, что в результате ударов авиации уничтожено 450 националистов, 13 танков и боевых бронированных машин и 16 спецавтомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, пункт дислокации иностранных наемников уничтожены российскими высокоточными ракетами в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

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