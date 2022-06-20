Российскими ракетными войсками уничтожено 25 пунктов управления ВСУ
Москва, 20 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины. Об этом сегодня, 20 июня, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, также были уничтожено 25 пунктов управления управления ВСУ и 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Конашенков уточнил, что в результате ударов авиации уничтожено 450 националистов, 13 танков и боевых бронированных машин и 16 спецавтомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, пункт дислокации иностранных наемников уничтожены российскими высокоточными ракетами в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.
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