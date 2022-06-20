Мурманск, 20 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Кольский районный суд приговорил 38-летнего мужчину, написавшего в соцсети экстремистский комментарий, к условному сроку, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

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«Следствие и суд установили, что осужденный разместил в соцсети «ВКонтакте» комментарии, «содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Он действовал из мотивов политической ненависти к представителям органов государственной власти и желая препятствовать их деятельности. Кроме того, он намеревался применить насилие к представителям органов власти, отметили в ФСБ», — сообщили в ведомстве.

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