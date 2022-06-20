Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM В ходе закрытой встречи с журналистами президента России Владимира Путина после его выступления на ПМЭФ-2022 репортёры Александр Сладков и Евгений Поддубный рассказали российскому лидеру о проблемных вопросах с обспечением, возникших в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Сладков в ходе беседы с журналистом Андреем Карауловым, видеозапись которой 19 июня была выложена на сайте «Платформа» Андрея Караулова».

Владимир Путин Kremlin.ru

Как отметил Сладков, после общения со всеми представителями СМИ он и Поддубный пробросили у Путина пять минут на отдельное общение, а российский президент говорил с ними еще 40 минут.

«Мы задавали вопросы по обеспечению. Мы задавали вопросы по средствам безопасности для тех людей, которых в качестве резервистов взяли и используют впереди. Мы задавали вопросы об обеспечении ударными и разведывательными средствами беспилотными. Мы задавали вопросы… связанные с безопасностью людей при действиях в ночное время, при разминировании», — сказал военный корреспондент.

При этом Сладков уточнил, что он и Поддубный подтвердили президенту РФ, что сутью их обращения была не какая-либо атака на Минобороны России или систему обеспечения, а то, что они высказали Путину свою обеспокоенность этими вопросами.

«В течение 40 минут Владимир Владимирович нас слушал и мы, в принципе, донесли до него то, что хотели», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что в ходе в ходе закрытой встречи с журналистами после своего выступления на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин согласился с тем, что из тех военных, которые проявили смелость во время спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, нужно растить новый российский истеблишмент.