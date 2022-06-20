Москва, 20 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины поражено за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией России. Об этом 20 июня заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Отмечается, что уничтожены живая сила и военная техника в районах Веселое, Приволье и Богородичное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» в районе Северска (ДНР), а также локатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300 в районе Новодружеска Луганской Народной Республики (ЛНР).