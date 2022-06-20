Москва, , 11:36 — REGNUM Политические противоречия России и постсоветских стран Прибалтики в настоящее время достигли очередного исторического максимума, считает член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная России», кандидат политических наук Максим Бардин. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 20 июня, комментируя транзитную блокаду Калининграда.

Прибалтика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще пару лет назад казалось, что хуже уже нельзя, но оказывается, что можно и хуже. Отметим, что к такому развитию событий стороны шли давно, причем прибалтийские государства проявляли в этом вопросе намного большее упорство», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что Литва, Латвия и Эстония были определенной европейской витриной социалистического строя. Советский Союз не жалел финансовых, технических и, что важно, интеллектуальных средств на развитие региона. В Прибалтике создавались передовые, по меркам СССР, производства — в том числе и предприятие по выпуску радиоэлектроники, развивалась туристическая отрасль, а также сфера дизайна и иного культурологического «творчества». Однако именно прибалтийские страны первыми обозначили центробежные тенденции и вышли из состава Советского Союза. Причем ни в какие крупные интеграционные постсоветские образования Литва, Латвия и Эстония уже не вступали.

«Происходил ли процесс выхода прибалтийских республик из СССР в соответствии с союзным законодательством? Конечно, нет. Всему миру было продемонстрировано полное пренебрежение к нормам права. Безусловно, оппоненты могут сказать, что в мировой истории было много стран, которые выходили из состава других государств, руководствуясь принципами политической целесообразности. Да, страны порой появляются на политической карте мира не благодаря, а именно вопреки законодательству. Так было, и так будет. Образование СССР, к слову, также происходило в достаточно своеобразных условиях», — пояснил Бардин.

В то же время, он напомнил, что процесс прибалтийского сепаратизма курировался США: «Ради истории Вашингтон, Вильнюс, Рига и Таллин могли бы все сделать «по закону», «по-европейски», на основе «демократических процедур». И вроде бы даже Михаил Сергеевич был согласен с таким вариантом. Но нет, решили развод оформить по принципу «и так сойдет». Странный подход для «цивилизованного западного мира». Причем, государственность прибалтийских стран тут же признала практически вся Европа. На каком основании? Ведь в Латвии даже референдума не было. Ограничились опросом. Но дело прошлое. Важно другое. Как только прибалтийские страны получили независимость, они тут же начали вести вначале против СССР, а потом уже и против России жесткую агрессивную информационную войну. Причем со стороны Прибалтики информснаряды начали прилетать еще в Россию Бориса Ельцина. Прибалтика наступала уже в то время, когда у России были совсем другие интересы».

Он обратил внимание, что Россия в то время неоднократно предлагала прибалтийским странам переводить отношения в добрососедское конструктивное русло, но со стороны политиков стран Балтии предлагался всего один вариант: «Вы должны убиться об стену, а потом мы поговорим о дружбе, а на меньшее мы не согласны».

«Россия долго держалась, но теперь начала отвечать. Появились сомнения в отношении правомочности выхода республик из состава СССР, звучит критика экономических и социальных «достижений» прибалтийский государств, реализованных уже в постсоветский период. Таким образом, отношения между Россией и прибалтийскими странами начали напоминать некий фантасмагорический сериал, замешанный на информационной войне, прошлых исторических обидах и внешнем кураторстве. Бесконечно долго такой сериал длиться не может. Пора принимать решение и начать рубить этот гордиев узел. Россия, Литва, Латвия и Эстония являются, в первую очередь, соседями, а поэтому отношения между странами должны развиваться в конструктивном ключе. Но если существуют в мире силы, заинтересованные в дестабилизации, то они, как минимум, должны быть публично обозначены», — добавил политолог.