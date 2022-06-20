Таллин, 20 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум.

401(K) 2012 Кредит

В новом учебном году максимальную сумму гарантированного государством учебного кредита решено поднять с 2 500 до 3 000 евро. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на законопроект, разработанный министерством образования.

Экономическая ситуация, высокая инфляция и подорожание стоимости жизни названы главными причинами такого повышения.

В то же время с августа 2022 года в Эстонии вступит в силу новый Закон об учебном кредите. Он предусматривает, что процентную ставку по учебному кредиту можно будет назначать по договоренности между кредитным учреждением и заемщиком, но она не сможет превышать 6-месячную ставку Euribor плюс 3% годовых. До сих пор получатель кредита платил банку 5% в год.

Если в настоящее время для получения кредита требуется поручительство двух человек или обеспечение кредита ипотекой, то с нового учебного года будет достаточно одного поручителя.

В министерстве образования признали, что число берущих учебный кредит в Эстонии каждый год снижается. Например, в 2020/2021 учебном году кредит на обучение взяли 1288 человек — это примерно 3% общего числа лиц, имеющих на него право. В 2014/2015 учебный кредит взяли свыше 4 000 человек или 9% от общего числа лиц, имевших такое право.