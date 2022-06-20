Севилья, Испания, , 11:36 — REGNUM Кандидат от испанской партии «Голос» (Vox) на пост председателя правительства Андалусии Макарена Олона признала, что хотела бы «лучшего результата», чем тот, который был получен на выборах в регионе.

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Партия получила на региональных выборах 14 депутатских кресел — на два больше, чем в 2018 году.

При этом Олона назвала «очевидным» тот факт, что партия выросла в политическом плане, и подтвердила, что она пришла в Андалусию, чтобы остаться и потому что она в долгу перед почти 500 000 андалусийцев, которые проголосовали за неё.

В штаб-квартире «Голоса» Олона вместе с лидером партии Сантьяго Абаскалем обратилась к сотням сторонников, которые пришли поблагодарить её за результат, и поздравила кандидата от «Народной партии» (Partido Popular) Хуана Мануэля Морено с победой его политической организации.