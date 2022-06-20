Люксембург, 20 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Все желающие приобретать российское продовольствие и удобрения страны могут продолжать это делать совершенно на свободной основе, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», — сказал он в ходе визита на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

Вместе с тем он не стал упоминать, что ограничения со стороны ЕС повлияли на логистические цепочки по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об ответственности Российской Федерации за дефицит зерна на мировом рынке отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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