Пенза, 20 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Пензенской области после COVID-19 выписали за последние сутки 33 пациента. Всего по состоянию на 20 июня в регионе выздоровел 181 201 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Пациент

За время пандемии в Пензенской области зарегистрирован 187 591 случай заражения коронавирусом, в том числе 34 — за минувший день.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5942 человека, за сутки умерли два пациента.

В пензенские ковид-стационары 19 июня госпитализировали пять человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, несмотря на отмену ограничений во многих странах, проблема заболеваемости COVID-19 остается актуальной. При планировании путешествий в другую страну необходимо уточнять эпидемиологическую обстановку.

Читайте также: В России открыта горячая линия по инфекционным угрозам за рубежом