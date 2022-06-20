Мурманск, , 11:34 — REGNUM В Мурманской области 11 участников ЕГЭ показали высший результат в 100 баллов. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Особенно приятно то, что по всем предметам в регионе средний балл превышает общероссийский показатель, что говорит о высоком уровне подготовки наших школьников и уровне образования в целом», — подчеркнул губернатор.

Отметим, что в этом году Единый госэкзамен в Мурманской области сдают 3046 выпускников 11-х классов и еще 287 выпускников прошлых лет. 26 мая начались экзамены и 2 июля основной период ЕГЭ завершится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области с экзамена по математике удалили трех девятиклассников.