Доха, , 11:34 — REGNUM Ожидается, что в 2022 году число авиапассажиров достигнет 83% от допандемического уровня, а в 2023 году авиационной отрасль может снова стать прибыльной, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, заявила 20 июня Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), как передает агентство France-Presse.

На взлетной полосе аэродрома Фото пресс-службы ОНПП «Технология»

Ожидается, что убытки отрасли в этом году снизятся до $9,7 млрд, что является «огромным улучшением», заявила IATA в обновленном прогнозе развития отрасли в преддверии ежегодной общей встречи в Дохе (Катар).

«Люди летают все чаще. А грузовые перевозки демонстрируют хорошие показатели на фоне растущей экономической неопределенности», — цитирует документ слова генерального директора IATA Вилли Уолша.

Пандемия нанесла удар по авиационной отрасли: количество пассажиров упало на 60% в 2020 году и на 50% в 2021 году. За два года авиакомпании потеряли около 200 млрд долларов.

IATA заявила, что прибыльность отрасли «представляется вполне достижимой» в 2023 году.

Ожидается, что в 2022 году будет поставлено более 1200 самолетов, а объем грузовых перевозок достигнет рекордных 68,4 млн тонн, «несмотря на экономические проблемы».

«Высокий отложенный спрос, снятие ограничений на поездки на большинстве рынков, низкий уровень безработицы в большинстве стран и рост личных сбережений стимулируют оживление спроса, благодаря которому количество пассажиров в 2022 году достигнет 83% от допандемического уровня», — заявила IATA.

Авиакомпании приступают к переговорам в Дохе в преддверии потенциального летнего хаоса, связанного с дефицитом и забастовками, которые могут поставить под угрозу их восстановление.

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