Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM В Петроградском районном суде жителю Санкт-Петербурга дали три года лишения свободы условно за избиение собутыльника арбузом. Об этом 20 июня сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Арбузы Александр Погожев © ИА REGNUM

Михаил Быбин вечером 2 октября 2021 года после алкогольного застолья со знакомым в порыве внезапно возникшей неприязни нанёс ему не менее одного удара по голове, используя недавно купленный арбуз. В результате таких действий потерпевший потерял сознание, а Быбин вынес тело в коридор. На этом мужчина не остановился и продолжил избивать потерпевшего уже руками и ногами. Удары пришлись в голову и грудь. В результате противоправных действий потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

В суде Михаил Быбин вину признал частично, сославшись на то, что это были меры самообороны: он услышал крики супруги, которую, по словам обвиняемого, избивал потерпевший.

Быбина признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Он осуждён на три года условно, а испытательный срок для нарушителя составит четыре года.