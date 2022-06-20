Москва, , 11:33 — REGNUM По итогам пяти месяцев 2022 года отчисления в бюджет Москвы предприятиями обрабатывающей промышленности выросли на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 20 июня сообщила руководитель Департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

За указанный период обрабатывающая промышленность пополнила городской бюджет на 107,8 млрд рублей. Доля этой категории предприятий в налоговых и неналоговых доходах бюджета столицы составила 7%.

«Промышленный сектор столицы, несмотря на санкционное давление на российскую экономику, продолжает демонстрировать положительную динамику. По итогам января-апреля 2022 года индекс промышленного производства обрабатывающей отрасли составил 113,7% к соответствующему периоду прошлого года», — сказала Зяббарова

Читайте ранее в этом сюжете: В России могут сократить выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу