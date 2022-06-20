Москва, 20 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. По итогам пяти месяцев 2022 года отчисления в бюджет Москвы предприятиями обрабатывающей промышленности выросли на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 20 июня сообщила руководитель Департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

За указанный период обрабатывающая промышленность пополнила городской бюджет на 107,8 млрд рублей. Доля этой категории предприятий в налоговых и неналоговых доходах бюджета столицы составила 7%.

«Промышленный сектор столицы, несмотря на санкционное давление на российскую экономику, продолжает демонстрировать положительную динамику. По итогам января-апреля 2022 года индекс промышленного производства обрабатывающей отрасли составил 113,7% к соответствующему периоду прошлого года», — сказала Зяббарова.