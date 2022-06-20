Воронеж, 20 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Воронежской области в коронавирусные стационары попали 13 человек, данные за сутки опубликованы 20 июня на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 19 июня, сообщалось о госпитализации только семи пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В регионе за последние 24 часа подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, это на десять случаев меньше, чем было зарегистрировано накануне. Выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 116 человек. Скончался один пациент с подтверждённым диагнозом.

С весны 2020 года на территории Воронежской области официально подтверждено 387 419 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 377 827 человек, скончались 8 324 пациента.