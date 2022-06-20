Москва, , 11:36 — REGNUM Правительство и Минпромторг должны разработать стратегию импортозамещения на основе принципа золотой середины. Об этом заявил 20 июня руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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Ранее СМИ опубликовали исследование Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии, согласно которому производство половины всех видов стройматериалов в России зависит от импортного оборудования на 70% и более.

По словам Миронова, зависимость от импортного оборудования, комплектующих и сырья для производства стройматериалов тормозит развитие стратегически важной отрасли экономики страны.

«Глава Минпромторга Денис Мантуров на днях заявил, что все планы по импортозамещению, утвержденные в конце 2014 года, были выполнены. По словам министра, планов заместить импорт на 100% не было, так как «это просто неразумно». Согласен, что замещать импорт на 100% во многих областях неразумно. Но точно так же неразумно, да и просто опасно на 100% зависеть от него. Нужна золотая середина!», — отметил депутат.

Миронов уверен, что на преодоление зависимости от импорта уйдут годы и поэтому чем скорее начнется такая работа, тем лучше.

«Я планирую направить министру депутатский запрос с просьбой проинформировать, какие меры Минпромторг принимает для изменения этой тревожной ситуации», — заключил он.

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