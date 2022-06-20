Аден, Йемен, , 11:33 — REGNUM Сотни человек вышли на улицы города Аден — временной столицы Йемена — с требованием к правительству страны. Об этом 20 июня сообщает информационное агентство Khabar.

Йемен Rod Waddington

По данным журналистов, демонстранты подожгли шины и перекрыли главные улицы в районе Мансура в Адене в знак протеста против ухудшения качества услуг и роста цен на продукты питания и топливо.

Поводом для волнений стало решение правительства о сокращении часов подачи электроэнергии в дома жителей. Кроме того, демонстранты требуют от властей повлиять на цены на топливо, которые выросли до 1300 тысяч йеменских риалов (около $5,19). Демонстранты обещают вывести на улицы ещё больше сторонников в том случае, если их требования не будут услышаны.