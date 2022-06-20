Тбилиси, , 11:30 — REGNUM Рекомендация Еврокомиссии предоставить статус кандидата на вхождение в Евросоюз стала «авансом», чтобы поощрить страны, находящиеся в тяжёлом положении. Об этом 20 июня заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе совещания.

Ираклий Гарибашвили Ahlibeyt.ge

«Но от них (от Украины и Молдавии, прим — ИА REGNUM) всё равно требуют провести ряд реформ. В нашем случае всё наоборот. Нам сначала нужно выполнить все условия, провести реформы, и только после этого Грузия получит статус», — сказал Гарибашвили.

Он также назвал «историческим» решение Еврокомиссии официально предоставить Грузии «европейскую перспективу». Премьер-министр также подчеркнул, что такого результата удалось добиться благодаря действиям правящей партии «Грузинская мечта» и её правительства.

Напомним, на заседании Евросовета, которое пройдёт с 23 по 24 июня, планируется решить, предоставлять ли Украине, Молдавии и Грузии статус кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует дать этот статус только Украине и Молдавии. Для Грузии был опубликован список из 12 пунктов, которые нужно выполнить. В грузинской оппозиции после этого потребовали отставки правительства.

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