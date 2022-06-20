Новочеркасск, Ростовская область, , 11:29 — REGNUM Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о хищении 2 млн рублей, выделенных на ликвидацию свалок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 20 июня.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что индивидуальный предприниматель с 1 марта по 20 июля 2017 года и с 18 сентября по 27 декабря 2017 года в ходе выполнения работ по вывозу стихийных свалок из Новочеркасска предоставил в МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» документы, в которые были внесены фиктивные данные об объёме выполненных работ. На основании поданных сведений бизнесмен получил 2 млн 80 тыс. 461 рубль из бюджета муниципального учреждения.

Свою вину подсудимый не признал.

Суд вынес индивидуальному предпринимателю обвинительный приговор. Мужчина отправится в колонию общего режима на три года и шесть месяцев.

Ранее в мошенничестве бизнесмена обвинил Шахтинский городской суд. С учётом решения суда ему назначено четыре года колонии общего режима.

Также принято решение о взыскании в доход муниципальной казны полной суммы нанесённого ущерба.

Приговор в законную силу пока не вступил.